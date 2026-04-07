정선희 집 경매 위기에 전화 돌린 이경실…“하루 만에 3.5억 모았다”

이미지 확대 사진= KBS ‘말자쇼’ 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개그우먼 정선희가 힘들었던 시절 자신을 도와준 동료들을 향해 감사의 인사를 전했다.지난 6일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에 게스트로 출연한 정선희는 과거 경제적 위기 상황과 이를 극복하게 해준 동료 선후배들의 일화를 공개했다.이날 방송에서 정선희는 스스로를 “인생의 은인이 많은 사람”이라 지칭하며 과거 가압류와 경매로 거처를 잃을 뻔했던 경험에 대해 이야기했다.그는 “그분들이 수혈을 해줬다고 해도 과언이 아니다. 집이 경매로 넘어가게 되면서 절망적인 상황이었는데, 개그맨 동료들이 제 상황을 전해 듣고 수억 원을 한 번에 모아줬다. 하루 만에 그렇게 도와줬다”고 밝혔다.정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나 이듬해 사별의 아픔을 겪었다. 이후 남편이 남긴 사채 등 약 78억 원에 달하는 막대한 빚을 떠안으며 극심한 생활고에 시달려야 했다. 당시 살고 있던 집마저 경매에 부쳐지는 상황에 놓였다.그는 “저도 약간 I(내향적)다. 무대 불 꺼지면 바로 이야기를 못 하는 스타일”이라며 “홍진경이 ‘언니, 지금 냉장고에 소주 있어? 반 병만 그냥 때려 넣고 용기를 내서 전화를 돌려라’”라고 조언했다고 전했다.이어 “그때 이경실 씨가 먼저 나서서 후배들한테 상황을 설명해 주고, 활동적인 친구들이 상황을 퍼뜨려 줘서 그렇게 모인 액수가 꽤 컸다”며 이경실을 중심으로 개그계 동료들이 3억 5000만 원이라는 거액을 모아 전달해 준 사실을 언급했다.정선희는 “아마 그거 갚으려는 책임감이 나를 몇 년 살게 했던 것 같다”며 “사실 다 놓고 죽고 싶어도 빚은 갚고 죽자는 생각을 했다. 그렇게 가면 무책임하다고 생각했다. 그렇게 가고 싶지는 않았기 때문에 그 친구들이 어쩌면 살린 것”이라고 고백했다.그는 “이 자리를 빌려서 다시 한번 감사드린다. 아직 세 분이 자꾸 계좌를 얘기 안 해 주고 있다. 이제는 계좌를 좀 달라”고 덧붙이며 훈훈한 웃음으로 대화를 마무리했다.강경민 기자