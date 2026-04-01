“맙소사” 그 꼬마 ‘품절남’ 됐다…‘순풍산부인과’ 아역 결혼 소식

이미지 확대 사진=SBS ‘순풍산부인과’, 이태리 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=SBS ‘순풍산부인과’ 캡처

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시트콤 ‘순풍산부인과’에서 전 국민적인 사랑을 받았던 아역 스타 출신 배우 이태리가 오는 5월 결혼식을 올린다.현재 33살로 성인 연기자로서 입지를 굳힌 그가 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 알리며 연예계 동료들과 팬들의 축하가 쏟아지고 있다.이태리의 소속사 와이원엔터테인먼트는 1일 공식 입장을 통해 “이태리 배우가 오는 5월 소중한 인연과 함께 백년가약을 맺게 됐다”고 밝혔다. 소속사에 따르면 예비 신부는 미모와 지성을 겸비한 비연예인 여성으로 알려졌다.결혼식은 오는 5월 서울 모처에서 진행될 예정이다. 소속사 측은 “비연예인 배우자와 배우자 가족을 배려했다. 너른 양해 부탁한다”며 “결혼식은 양가 가족과 가까운 지인만 초대한 자리에서 조용하고 뜻깊게 진행될 예정”이라고 덧붙였다.1998년 SBS 시트콤 ‘순풍산부인과’의 ‘정배’ 역으로 데뷔한 그는 당시 독보적인 캐릭터와 귀여운 외모로 시청자들의 사랑을 받았다. 이후 끊임없이 연기 변신을 시도해 2012년 MBC 드라마 ‘해를 품은 달’에서 ‘양명군’의 어린 시절을 연기하며 성인 연기자로 넘어가는 발판을 마련했다. 이어 ‘대풍수’, ‘구미호뎐’, ‘신사와 아가씨’, ‘태종 이방원’ 등 장르를 가리지 않는 활발한 활동을 이어왔다.그는 본명인 이민호로 활동을 하다 2018년 활동명을 현재의 이름으로 바꿔 활동했다.소속사는 “인생의 새로운 출발선에 선 이태리 배우에게 따뜻한 축복과 응원 보내주시면 감사하겠다”며 “이태리 배우는 앞으로도 배우로서 다양한 작품과 활발한 활동으로 여러분께 좋은 모습 보여드릴 예정”이라고 향후 계획을 밝혔다.강경민 기자