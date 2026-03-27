“분위기 완전 다르네” 안경 쓴 김연아…일상 사진 대방출

이미지 확대 김연아 인스타그램

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‘피겨 퀸’ 김연아가 근황을 공개했다.지난 25일 김연아는 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김연아의 꾸밈없는 일상 모습들이 담겼다. 김연아는 카페에 앉아 창밖을 바라보는가 하면 지인과 식사를 하며 여유로운 시간을 보냈다.특히 김연아는 안경을 착용, 색다른 매력을 뽐내며 팬들을 열광케 했다. 검은색 아우터와 니트, 청바지를 매치한 심플한 ‘꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)’ 스타일링 역시 김연아 특유의 단아하고 고급스러운 분위기를 한층 부각시켰다.한편 김연아는 2022년 10월 크로스오버 그룹 포레스텔라 고우림과 결혼했다.온라인뉴스부