원더걸스 소희, 무대에서 못보나…“이제 노래 안 해…연기에 집중”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 원더걸스 출신 안소희가 배우 활동에 집중하겠다고 선언했다.안소희는 지난 26일 유튜브 채널 ‘인생84’에 출연해 기안84와 연예계 활동에 대한 진솔한 이야기를 나눴다. 그는 가수로 다시 활동할 계획이 있느냐는 질문에 “이제는 배우로 전향해 연기에만 집중하고 있다”고 답하며 현재의 본업에 충실하겠다는 뜻을 분명히 했다.가수 활동 중단에 대해서는 “(가수를 그만두는 게) 후회되고 아쉽지는 않은데 그리운 건 있다. 무대나 콘서트, 행사, 음악 방송처럼 무대에 서는 걸 좋아했다”고 밝혔다. 이어 “그런 게 그리웠는데 그걸 연극으로 많이 풀고 있다”고 덧붙였다.이에 기안84가 “연극으로 해소가 되느냐”고 묻자 그는 “에너지가 다르다. 배우는 조용하고 집중하는 에너지가 엄청 강하다. 무대의 맛이 그립긴 한데, 연극으로 많이 채워졌다. 제가 연극을 재작년에 시작했는데 쉬지 않고 계속하고 있다”고 설명했다.실제로 그는 최근까지 연극 ‘그때도 오늘2’에 출연했다. 해당 작품에 대해 “이번 연극이 2인극이어서 체력 소모가 엄청 많이 됐다. 한 사람이 1인 4역을 했다. 체력, 감정적으로 에너지 소모가 큰 작품이었다”고 회상했다.향후 계획을 묻는 말에는 “당분간 좀 쉬려고 한다. 최근 제 개인 시간을 못 보냈다. 지난 가을부터 지난달까지 연극밖에 없었다”고 답했다. 이와 함께 여행 계획도 공개했다. 그는 “유럽 한달 살기를 계획 중이다. 제 버킷리스트였다”고 덧붙였다.강경민 기자