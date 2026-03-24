곽튜브, 아빠 됐다…결혼 5개월 만에 ‘득남’ 소식

이미지 확대 사진=곽준빈 인스타그램 캡처

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여행 유튜버 곽준빈이 득남 소식을 전했다.24일 소속사 SM C＆C는 공식 입장을 통해 “곽준빈씨가 3월 소중한 아들을 맞이하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “현재 산모와 아이 모두 건강한 상태이며, 가족들의 축하 속에 안정을 취하고 있다”고 전했다.소속사는 “많은 축하와 관심을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “한 아이의 아버지로서 새로운 출발을 하게 된 곽준빈씨에게 앞으로도 따뜻한 응원과 관심 부탁드린다”고 덧붙였다.곽준빈은 지난해 10월 5세 연하의 비연예인과 결혼했다. 결혼과 함께 혼전 임신 사실을 알렸던 그는 결혼 약 5개월 만에 득남 소식을 전했다.그는 최근 한 예능 프로그램에 출연해 출산을 앞둔 아들의 초음파 사진을 공개한 바 있다. 그는 “벌써 제 얼굴이 있다”며 태어날 아들에 대한 애정을 드러내기도 했다.한편 곽준빈은 아제르바이잔공화국 대한민국 대사관 행정직원 출신으로, 2018년부터 유튜브 채널 ‘곽튜브’를 개설해 운영 중이다. 그는 특유의 솔직한 화법과 현지 밀착형 여행 콘텐츠로 구독자층을 빠르게 확보하며 인기 여행 크리에이터로 자리 잡았다. 최근에는 다수의 방송에 출연하며 예능 캐릭터로도 활약하고 있다.강경민 기자