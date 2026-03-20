BTS “컴백 위해 10㎏ 감량”…다큐 통해 통통한 모습도 공개

이미지 확대 사진=뷔 인스타그램 캡처

이미지 확대 방탄소년단(BTS).

위버스 라이브 화면 캡처

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그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 컴백을 앞두고 혹독한 자기관리 비하인드를 공개했다.20일 오후 방탄소년단은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 진행된 ‘스튜디오 노트 I ’아리랑‘(STUDIO NOTES I ’ARIRANG‘)’ 라이브 방송에서는 신보 제작 과정과 컴백 준비 근황을 전했다.이날 방송 말미 뷔는 “오는 27일에는 넷플릭스에서 다큐멘터리가 공개된다”며 다가올 콘텐츠에 대한 기대감을 높이기도 했다.이에 리더 RM은 “참고로 우리가 통통하다, 지금과 한 10kg 정도 차이 난다”며 현재와 다른 비주얼을 예고했다. 지민은 “저도 한 9~10kg 뺐다”고 체중 감량 사실을 고백하며 “(다큐멘터리 모습이) 쉽지 않은 얼굴이었다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이에 진은 멤버들의 다이어트를 위한 노력을 언급했다. “그래서 멤버들이 다 운동도 무게를 증량해서 했다”며 “이전에 라이브 하면서 ‘나는 마른 게 추구미인데 애들이 강요했다’고 하기도 했는데 지금은 이제 몸이 안 좋아져서, 늙어서 운동을 하고 있다”고 유머섞인 발언을 했다.한편 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 전 세계 동시 발매했다. 이는 지난 2022년 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 약 3년 9개월 만에 선보인 앨범이다.방탄소년단의 귀환을 알리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 서울의 심장부인 광화문 광장에서 21일 오후 8시에 개최된다. 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계로 단독 생중계될 예정이다.강경민 기자