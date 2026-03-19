“만난 지 100일”…‘신랑수업2’ 김성수, 박소윤과 핑크빛 근황

이미지 확대 사진=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업 시즌2’ 캡처

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배우 김성수와 쇼호스트 박소윤이 핑크빛 근황을 전했다.19일 오후 첫 방송되는 채널A 예능 프로그램 ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 신랑수업) 시즌2’에서는 지난 시즌 시청자들에게 설렘을 안겼던 두 사람의 만남 이후의 이야기가 전격 공개된다.앞서 김성수는 지난 시즌 최종회에서 박소윤에게 “소윤 씨를 좀 더 알아가고 싶은데, 소윤 씨 생각은 어떤지…”라며 진심 어린 마음을 전해 화제를 모았다. 당시 결말을 두고 궁금증이 증폭된 가운데 시즌2의 MC 탁재훈과 송해나 역시 “우리에게 궁금증만 남기고 시즌1이 끝났는데, 다음 이야기가 너무 궁금하다”며 두 사람의 근황을 캐물었다.이에 김성수는 “고백 이후로 박소윤과 점심도 먹고, 영화도 보며 꾸준한 만남을 이어오고 있다”고 밝혔다. 그는 “이런 연애 스타일은 생애 처음이라, 모든 게 생경하고 떨린다”며 중년의 나이에도 풋풋한 감정을 드러내 출연진들을 설레게 했다.이번 방송분에서는 두 사람이 박소윤의 본가가 위치한 경북 영덕에서 1박 2일간 시간을 보내는 모습이 담긴다. 식사 도중 김성수는 취중 에피소드를 소환하며 분위기를 달궜다. 그는 “내가 술 마시고 두 번 전화하지 않았냐”며 당시 동석했던 가수 이승철이 박소윤과 직접 통화하며 감미로운 노래를 불러주었던 일화를 언급했다.관계의 진전을 위한 과감한 질문도 오갔다. 김성수는 박소윤에게 “사귀기 전 인정할 수 있는 스킨십은 어디까지인지”라고 물으며 연애관에 대한 심도 있는 대화를 유도했다. 이어 숙소에서 이어진 대화에서는 “부모님께도 데이트 사실을 알렸는지”라고 물으며 진지한 태도를 보였다.또 김성수는 “우리가 만난 지 100일이 다 되어 가는데”라고 언급해 ‘신랑수업’ 지난 시즌 이후 흐른 시간만큼 진전된 관계를 짐작케 했다.두 사람의 설레는 데이트는 19일 오후 9시 30분 ‘신랑수업2’ 방송에서 확인할 수 있다.강경민 기자