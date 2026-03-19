빵순이 인증하던 ‘서울대 출신’ 아나운서, ‘천하제빵’ TOP10 진출

이미지 확대 사진=이혜성 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=MBN ‘천하제빵’ 캡처

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서울대 출신 전 아나운서 이혜성이 MBN 서바이벌 프로그램 ‘천하제빵’ 결승으로 향하는 마지막 관문인 세미파이널에 출전한다.그는 방송 출연 전에도 자신의 소셜미디어(SNS)에 빵을 배우고 만드는 과정을 공개하며 빵에 대한 진심을 보여왔다. 그는 지난달 방송에서 “제빵 기능사 자격증을 취득한 지 5년 정도 됐다”며 “현재 운영하는 빵집은 없지만 작은 작업실을 마련해 꾸준히 빵을 굽고 있다”고 설명했다.이어 “아나운서에 합격한 뒤 빵을 폭식해 10kg이 찐 적도 있다”며 “다이어트를 하면서도 빵만큼은 포기할 수 없었다”고 말했다.그는 방송에서 르방 사워도우로 실력을 입증하며 ‘빵 굽는 아나운서’라는 선입견을 깨뜨렸다.22일 방송되는 이번 라운드에서는 살아남은 TOP10이 결승행 티켓을 거머쥐기 위해 자신의 모든 내공을 쏟아부을 예정이다.이번 세미파이널의 핵심 미션은 ‘로컬 헤리티지(Local Heritage)’다. 이는 단순히 맛있는 빵을 만드는 것을 넘어, 특정 지역의 역사와 식재료를 현대적인 감각으로 재해석해야 하는 고난도 과제다. 지역성과 창의성을 동시에 증명해야 하는 만큼 심사위원들의 잣대도 어느 때보다 엄격해질 전망이다.제작진은 “한 단계만 넘으면 결승전인 만큼 TOP10 모두 ‘세미파이널’에서 결연한 의지로 물러설 수 없는 한판 승부를 벌일 것”이라며 현장의 뜨거운 열기를 전했다.TOP10에 오른 ‘내공파’들의 기세도 무섭다. 파인다이닝 감각의 윤화영과 월드컵 우승 경력의 장경주는 매 라운드 완성도 높은 결과물을 선보이며 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 국제 기능 올림픽 준우승 경력의 이경무는 흔들리지 않는 밸런스로 후반부 무서운 상승세를 보이고 있다. 김시엽 역시 독보적인 완성도로 상위권을 위협 중이다. 패자부활전에서 극적으로 생존한 ‘불사조’ 성민수의 실력도 기대된다.황지오는 전통 재료를 파격적으로 재해석해 독창적인 결과물을 선보여왔다. 또 스토리텔링을 제품에 녹여내는 김진서와 실제 제품 개발 현장의 노하우를 접목한 곽동욱은 이번 ‘로컬 헤리티지’ 미션에서 주목할 후보들로 거론된다. 여기에 강력한 우승 후보를 1대1 데스매치에서 꺾고 올라온 ‘제빵돌’ 주영석의 기세도 무섭다.‘천하제빵’ 10인의 대결은 22일 오후 9시 50분 방송을 통해 확인할 수 있다.강경민 기자