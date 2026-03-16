‘바이올리니스트’로 무대 선 서현…공연 현장 담은 사진 공개

이미지 확대 사진=서현 인스타그램 캡처

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그룹 ‘소녀시대’ 출신 배우 서현이 바이올리니스트로서 클래식 무대에 섰다.서현은 16일 자신의 인스타그램에 공연을 마친 소감과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 그는 지난 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회’에 특별 협연자로 나서 바이올린 연주를 선보였다.그는 “이번 공연을 통해 제 인생의 새로운 도전에 임할 수 있었다는 것은 큰 영광이었고 행복하고 감사한 시간이었다”고 전했다. 이어 “함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶다”며 “음악을 사랑하는 분들과 함께했던 모든 순간이 저에게 너무나 소중했고 또 많은 깨달음을 얻게 된 값진 경험으로 남았다”고 소회를 밝혔다.그러면서 “처음 도전하기로 마음먹었을 때 사실 두려움이 먼저 앞섰던 것 같다”며 “전공자가 아닌 아마추어 공연의 특별 협연자로 제안을 해주셨고 음악을 사랑하는 취미생들의 축제라는 의미를 지닌 공연이었지만 큰 무대에서 첫 바이올린 연주를 과연 잘 해낼 수 있을지 스스로에게 많은 압박과 부담을 느꼈던 것도 사실”이라고 그간의 부담감을 고백했다.그는 “이번 공연을 준비하는 과정에서 정말 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 부족한 제 자신에 대한 의심을 조금씩 내려놓고 행복한 마음으로 이 도전에 임할 수 있었다”며 “서툴지만 진심을 담은 저희의 연주를 함께해 주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드린다”고 전했다.더불어 “앞으로도 클래식 음악이 더 많은 분들의 일상 속에서 조금 더 가까이, 그리고 작은 즐거움으로 함께할 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.강경민 기자