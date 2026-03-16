‘딸 둘 아빠’ 이민우, ♥예비 신부와 애정 넘치는 ‘웨딩 화보’ 공개

이미지 확대 사진=이민우 인스타그램 캡처

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1세대 대표 아이돌 그룹 ‘신화’의 멤버 이민우가 웨딩 화보를 전격 공개했다.이민우는 16일 자신의 인스타그램에 “우리의 시작(The Beginning of Us)”이라고 적으며 “오랜 시간 끝에 내가 인생을 함께 보내고 싶은 사람을 찾았다(After a long journey, I finally found the one I want to spend my life with)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 턱시도를 차려입고 우아한 웨딩드레스를 입은 예비 신부와 행복한 표정을 짓고 있다. 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 예비부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.이민우는 화보에서 기타를 들고 포즈를 취하며 아티스트로서의 정체성을 드러내기도 했다.한편 이민우는 1998년 그룹 ‘신화’로 데뷔해 ‘으쌰으쌰’, ‘브랜드 뉴’, ‘퍼펙트 맨’ 등 히트곡으로 사랑받았다. 예비신부는 재일교포 3세 출신으로 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘으로 알려졌다. 이민우는 지난해 12월 득녀 소식을 전하며 두 딸의 아빠가 됐음을 알린 바 있다.두 사람은 오는 29일 정식으로 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.강경민 기자