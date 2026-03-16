이소라 “한때 혈압 190, 걷는 것조차 힘들어”…무슨 일 있었나

이미지 확대 사진=유튜브 ‘요정재형’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘요정재형’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘요정재형’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 이소라가 오랜 공백기 뒤에 숨겨졌던 건강 위기와 성대 부상을 고백했다.지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’에 출연한 그는 그간 대중 앞에서 자취를 감출 수밖에 없었던 사연을 전했다. 진행자 정재형은 그를 섭외하기 위해 2년 동안 공을 들였다고 밝히며 재회의 반가움을 전했다.이소라는 활동이 뜸했던 근본적인 원인으로 성대 손상을 꼽았다. 그는 “목을 다쳤다”고 처음 고백하며 다시 마이크를 잡을 수 있을지 확신하지 못하는 암담한 시간을 보냈다고 밝혔다.이와 함께 건강 상태도 심각한 수준이었던 것으로 드러났다. 그는 은둔 생활에 가까운 공백기를 보내며 체중이 약 100㎏까지 급증했고, 이로 인해 혈압이 190을 넘는 위험한 상태에 놓였었다고 설명했다.그는 “숨이 차서 걷는 것조차 힘들었고, 1년에 엘리베이터를 타는 일이 한 번 있을까 말까 할 정도로 집 밖을 나가지 않았다”고 말해 안타까움을 자아냈다. 극심한 우울감까지 겹쳐 음악조차 멀리했던 그는 다행히 지난 1년여간의 처절한 관리 끝에 체중을 감량하고 건강을 회복 중이다.이소라의 음악적 복귀는 정재형이 음악감독을 맡았던 드라마 ‘히어로는 아닙니다만’의 OST 작업을 통해 이루어졌다. 당시 그는 노래를 듣는 것조차 버거운 상태였으나, 정재형이 보내온 곡에서 한 줄기 빛과 같은 구원을 느껴 참여를 결심했다. 정재형은 “녹음은 약 1시간 동안 진행됐으며, 단 한 번의 테이크로 녹음을 마쳤다”고 말했다.한편 이소라는 1992년 ‘그대 안의 블루’로 화려하게 데뷔한 이래 ‘난 행복해’, ‘제발’, ‘바람이 분다’ 등 수많은 명곡을 남겼다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 개설하며 팬들과 직접 소통에 나섰다.강경민 기자