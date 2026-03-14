문근영, 9년 만 무대 복귀…“더 예뻐졌다” 반응 터진 모습

이미지 확대 문근영 인스타그램

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배우 문근영이 약 9년 만에 연극 무대로 돌아온 소감을 전했다.문근영은 14일 자신의 SNS에 “나를 힘나게 해주는 곰숑키들. 덕분에 무사히 첫 공연을 올릴 수 있었다. 정말 많이 고맙다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. ‘곰숑키’는 문근영의 팬덤을 부르는 애칭이다.공개된 사진에는 공연 후 팬에게 받은 손편지가 담겨 눈길을 끌었다. 편지에는 “오랜만에 무대에서 문근영을 볼 수 있어 정말 기쁘다. 건강 잘 챙기고 마지막 공연까지 컨디션 관리 잘해서 멋지게 마무리하길 바란다”는 응원의 메시지가 적혀 있었다.문근영은 지난 10일 서울 대학로 TOM(티오엠) 1관에서 개막한 연극 ‘오펀스’ 무대에 올라 관객들과 만나고 있다.그가 연극에 출연하는 것은 2017년 공연된 ‘로미오와 줄리엣’ 이후 약 9년 만이다. 오랜 공백 끝에 다시 무대에 선 만큼 팬들의 관심도 이어지고 있다.‘오펀스’는 미국 극작가 라일 케슬러의 작품으로, 필라델피아 북부를 배경으로 살아가는 중년 갱스터 해럴드와 고아 형제 트릿·필립이 함께 생활하며 가족 같은 관계를 만들어가는 이야기를 담고 있다.문근영은 극 중 거친 환경 속에서도 동생 필립을 지키기 위해 고군분투하는 형 트릿 역을 맡아 강렬한 연기를 선보이고 있다.1999년 영화 ‘길 위에서’로 데뷔한 문근영은 이후 드라마와 영화에서 활발히 활동해왔다. 2017년 급성구획증후군 진단을 받고 네 차례 수술을 받는 등 어려움을 겪었지만 이후 예능과 드라마로 복귀했다.또 2022년에는 부천국제판타스틱영화제를 통해 감독으로도 데뷔하며 활동 영역을 넓히고 있다.온라인뉴스부