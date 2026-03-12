고윤정, 파리에서 ‘테토녀 vs 에겐녀’ 두 얼굴

이미지 확대 사진=고윤정 인스타그램 캡처

배우 고윤정이 프랑스 파리에서의 근황을 공개했다.고윤정은 지난 11일 자신의 인스타그램에 파리에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 고윤정은 세계적인 문화 명소인 루브르 박물관 등을 돌아보며 자연스럽게 포즈를 취하고 있다. 그는 편안한 스타일의 캐주얼 의상과 페미닌한 무드의 트위드 셋업을 입은 사진을 공개해 상반된 매력을 보여줬다.사진 속 그는 후드티와 데님 등 캐주얼한 스타일로 파리 거리를 거닐며 여유로운 시간을 즐기는 모습이었다. 자연스럽게 풀어낸 헤어와 장난스러운 표정이 ‘테토녀’의 매력을 더했다.또 다른 사진에서는 트위드 셋업을 착용하고 클래식한 분위기를 강조했다. 블랙 라인과 그린 톤의 주얼 버튼 디테일이 더해진 의상으로 우아한 ‘에겐녀’ 스타일을 완성했다.한편 고윤정이 패션 행사 참석을 위해 프랑스 파리를 찾은 것으로 알려졌다. 샤넬 앰버서더로 활동하고 있는 그는 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘파리 패션위크’ 일정 중 하나인 샤넬 패션쇼에 참석했다.강경민 기자