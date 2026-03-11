[포토] 장원영, ‘심쿵’ 러블리 거울 셀카

이미지 확대 사진=장원영 SNS 캡처

이미지 확대 사진=장원영 SNS 캡처

이미지 확대 사진=장원영 SNS 캡처

이미지 확대 사진=장원영 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아이브 장원영이 본인의 일상을 SNS에 업로드했다. 장원영은 스마트폰으로 자신의 모습을 찍는 ‘거울 셀카’를 촬영하고 있다. 깜찍한 표정으로 스마트폰을 응시하는가 하면, 한쪽 눈을 찡긋하며 윙크를 하고 입가에 부드러운 미소를 짓고 있어 상큼하고 장난스러운 분위기를 자아낸다.또 장원영은 길고 풍성한 브라운 톤의 웨이브 헤어스타일을 하고 있으며, 가슴 부분에 작은 흰색 리본이 달린 검은색 민소매 의상을 입고 있어 러블리한 장원영의 이미지와 잘 어울린 모습을 연출했다.한편, 장원영이 속해 있는 아이브는 2026년 2월 9일, 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘BANG BANG’을 선공개했으며, 2월 23일 정규 2집 ‘REVIVE+ 를 내며 감각적인 퍼포먼스가 돋보이는 ’BLACKHOLE(블랙홀)‘과 같이 더블 타이틀로 내세워 활동하고 있다.온라인뉴스부