스윙스, 정관 복원 후 정자 8마리…‘씨 없는 수박’ 놀림까지

래퍼 스윙스가 정관수술과 복원 수술 경험을 털어놓으며 무정자 오해에 대해 해명했다.9일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜!’에는 스윙스가 게스트로 출연했다. 이상민이 “이슈가 너무 많다”고 말하자 탁재훈은 “다 잘하는 애가 정자가 없대”라며 스윙스를 놀렸다.스윙스는 과거 정관수술을 했다고 밝혔다. 스윙스는 “8년 전쯤 크게 마음먹고 아이를 낳지 않겠다고 생각했다”며 “병원에 가서 정관수술을 했다”고 설명했다.하지만 이후 생각이 바뀌었다고 했다. 스윙스는 “재작년에 갑자기 아이를 갖고 싶다는 생각이 들었다”며 “당장 가족을 꾸리고 싶다는 건 아니었지만 아이들이 예뻐 보이더라”고 말했다.스윙스는 결국 정관 복원 수술을 받았다. 그는 “수술을 마친 뒤 복원 여부를 확인하기 위해 다른 병원에서 검사를 받았다”고 덧붙였다.검사 결과는 예상보다 좋지 않았다고 했다. 스윙스는 “화면을 보면서 정자를 세더니 8마리가 있다고 하더라”며 “아이를 가질 수 있냐고 물었더니 어렵다고 해서 마음이 아팠다”고 말했다.다만 이후 재검사에서는 상황이 달라졌다고 전했다. 스윙스는 “반년 뒤 다시 검사하라고 해서 두 달 전 검사를 받았는데 정자가 엄청 많아졌다고 하더라”고 말하며 웃었다.스윙스는 과거 영상 때문에 ‘무정자’ 오해가 퍼졌다고도 설명했다. 그는 “유튜브에 짧게 올렸더니 오보가 나서 ‘씨 없는 수박’이라는 놀림까지 받았다”고 밝혔다.온라인뉴스부