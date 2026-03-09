‘50세 미혼’ 배우 이민우 “만나는 사람 있다” 공개 고백

이미지 확대 사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

아역 출신 배우 이민우가 자신을 둘러싼 결혼 루머를 언급하며 현재 열애 중이라는 사실을 전격 공개했다.지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 그는 ‘비밀 결혼설’과 ‘숨겨진 자녀설’에 대해 입을 열었다.이민우는 이날 방송에서 대중이 자신을 기혼자로 오해하는 상황에 대해 고충을 토로했다. 그는 “기본이 애 둘, 아니면 돌싱이다. 제일 많이 듣는 이야기가 몰래 결혼했다는 거다”라며 억울함을 호소했다. 심지어 한 후배로부터 “어떤 기자가 오빠의 숨겨진 아들을 찾고 있다”는 황당한 제보까지 받았던 일화를 소개했다.가장 황당했던 해프닝으로는 동료 배우 김서형과의 결혼설을 꼽았다. 그는 “한 포털 사이트에서는 직원이 데이터 입력을 실수해서 배우 김서형과 이미 결혼한 사이라고 나오기도 했다”고 설명했다.이민우는 당시 상황에 대해 “김서형 씨 회사에서 대노했었다. 내가 사과할 일이 아닌데 사과해야 하나 했었다”고 전했다.이어 “작년이나 재작년까지만 해도 (결혼을) 안 해도 된다고 생각했는데 결혼할 수도 있으니 열어놓고 잘 생각해보자로 바뀌었다”고 가치관의 변화를 밝혔다.함께 출연한 배우 고주원이 가치관이 바뀐 계기를 묻자 그는 “사실 지금 (만나는) 사람이 있다”라고 고백해 현장을 발칵 뒤집어 놓았다. 예기치 못한 열애 발표에 평소 절친한 사이인 배우 김승수는 “지금 있는 상황이냐. 저번에 만났을 때 없다고 하더니”라며 배신감 섞인 농담을 던졌다.이에 이민우는 “형님한테 미리 전화도 드리고 양해를 구하고 했어야 했는데 내가 좀 부족했다”며 미안함을 전했고, 김승수는 “되지도 않는 변명하지 마라”고 맞받아쳤다.강경민 기자