‘아이돌 닮은꼴’ 이주승, “친척 형이냐는 말까지”…누구길래

배우 이주승이 닮은꼴 아이돌인 ‘코르티스’ 주훈 스타일로 변신한다.6일 오후 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 이주승이 ‘성수동 패션 피플’에 도전장을 던진다. ‘절친’인 배우 손우현이 일일 패션 선생님으로 나서 그의 스타일 변신을 돕는다.이주승은 2026년 가장 핫한 스타일이자 구교환, 김고은 등 패셔니스타들의 패션으로 주목받는 ‘포엣코어’(Poet Core) 룩에 도전한다. ‘포엣코어’는 최근 패션 트렌드 중 하나로, 예술가나 시인이 입을 법한 지적이고 감성적인 분위기의 스타일을 말한다.손우현은 시인과 예술가의 감성을 듬뿍 담은 체크 재킷과 셔츠, 머플러, 안경으로 포인트를 더해 이주승만의 스타일을 추천한다. 처음 입어보는 낯선 스타일에 이주승은 “나쁘진 않은데, 완벽하진 않아”라며 깐깐한 반응을 보인다.손우현은 “아이돌 외모가 있어”라며 이주승의 닮은꼴 아이돌 코르티스의 주훈 스타일로 변신을 제안한다. 닮은꼴 이야기에 이주승은 “친척 형이냐는 얘기를 듣는다”고 밝혔다.스타일 변신과 더불어 그는 손우현과 함께 만든 곡도 공개한다. 작사에 참여한 이주승은 박지현에게 전화를 걸어 피드백을 요청한다. 곡을 들은 박지현은 “저 주시려고요?”라고 응수해 웃음을 자아낸다.이주승의 스타일 변신은 6일 오후 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.강경민 기자