배우 유연석, 교수님 됐다…본명 ‘안연석’으로 강의 진행

배우 유연석이 대학교 강단에 선다.연기자로 활동해 온 그가 대학 강의실에서 후배들에게 자신의 경험과 노하우를 전할 예정이다.세종대학교는 6일 유연석이 2026학년도 1학기부터 영화예술학과 특임교수로 임용돼 강의를 맡는다고 밝혔다. 그는 해당 학과에서 학사와 석사를 모두 마친 동문이다.유연석은 그동안 모교 행사에도 꾸준히 참여하며 애정을 보여왔다. 신입생을 대상으로 한 특강이나 홈커밍데이(모교 방문 행사)에 참석해 학생들과 소통하며 현장에서 활동하며 느낀 배우의 현실적인 경험을 공유해왔다. 학교 측은 이러한 활동과 현업에서의 성과를 높이 평가해 특임교수로 임용했다고 설명했다.유연석은 학교에서 본명인 ‘안연석’으로 강의를 진행할 예정이다. 그는 1학기 연기 전공 4학년을 대상으로 하는 ‘다중매체연기연구’ 과목을 맡아 수업을 진행한다. 이 수업은 연극과 뮤지컬, 영화와 드라마 등 다양한 매체 환경에서 요구되는 연기 방식과 배우의 대응 능력을 연구하는 전공 과정이다.현재도 작품 활동을 이어가고 있는 배우가 직접 강단에 서는 만큼 현장에서 체득한 감각과 실제 사례를 전달하는 데 초점을 맞출 계획이다.학교 관계자는 “유연석 배우는 연기력뿐 아니라 성실한 태도와 인성 면에서도 후배들에게 귀감이 되는 인물”이라며 “학과의 대외적 위상을 높이는 동시에 학생들에게는 강한 동기부여가 될 것”이라고 설명했다.유연석은 2003년 영화 ‘올드보이’로 스크린에 데뷔했다. 이후 드라마 ‘응답하라 1994’, ‘낭만닥터 김사부’, ‘미스터 션샤인’, ‘슬기로운 의사생활’ 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.그는 오는 15일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’를 통해 시청자들과 만날 예정이다.강경민 기자