‘은퇴설’ 돌던 이휘재, 4년 만에 복귀…선택한 방송은?

방송인 이휘재가 4년 만에 방송에 복귀한다.5일 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 제작진에 따르면 이휘재는 오는 16일 진행되는 녹화에 참여한다. 해당 녹화는 ‘2026 연예계 가왕전 특집’으로 꾸며질 예정이다. 가창력으로 주목받았던 연예계 인물들이 대거 출연해 무대를 펼치는 콘셉트다.그는 오랜 기간 진행자로 활약해 온 인물이지만 이번에는 MC가 아닌 경연자로 무대에 선다. 노래 실력으로 승부를 겨루는 형식인 만큼 어떤 무대를 준비했는지 이목이 집중된다.이휘재의 방송 출연은 2022년 이후 4년 만이다. 당시 여러 논란이 겹치면서 활동을 사실상 중단하고 가족과 해외로 떠났다.그는 일부 방송에서 부적절한 발언으로 지적이 제기됐다. 아내 문정원 역시 층간소음 문제와 이웃과의 갈등으로 여론의 비판을 받았다. 논란이 이어지자 이휘재는 활동을 잠정 중단하고 2022년 가족과 함께 캐나다로 떠났다.이 과정에서 소속사였던 큐브엔터테인먼트와의 전속계약도 종료됐다. 이후 새 소속사 소식이 전해지지 않으면서 일각에서는 사실상 은퇴한 것 아니냐는 관측도 나왔다.방송가에서는 이번 출연이 단발성인지, 향후 활동 재개의 신호탄이 될지 주목하고 있다.한편 이휘재가 참여한 ‘연예계 가왕전 특집’은 두 차례에 걸쳐 방송된다. 해당 녹화분은 오는 28일과 다음 달 4일 방송을 통해 공개될 예정이다.강경민 기자