아이유, 봄 닮은 ‘핑크빛 화보’

이미지 확대 아이유.

제이에스티나 제공

이미지 확대 아이유.

제이에스티나 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 겸 배우 아이유가 핑크빛 봄 화보를 공개했다.주얼리 브랜드 ‘제이에스티나’는 5일 아이유와 함께한 신규 캠페인 화보를 공개했다. 아이유는 해당 브랜드의 오랜 뮤즈로 활동하며 매 시즌 콘셉트에 맞는 이미지를 선보여 왔다.이번 화보에서 그는 로맨틱한 무드의 핑크 튤 드레스를 착용했다. 풍성한 실루엣과 화사한 핑크빛 컬러감이 어우러지며 봄날의 이미지를 강조했다. 우아하면서도 사랑스러운 아이유의 모습이 시선을 사로잡는다.한편 아이유는 오는 4월 방송 예정인 ‘21세기 대군부인’을 통해 안방극장에 복귀한다. 해당 작품은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 한 로맨스 드라마다. 모든 것을 갖춘 재벌이지만 평민 신분이 불만인 여자와, 왕의 아들이지만 현실적으로 제약이 많은 남자가 만나 신분의 한계를 넘어서는 과정을 그린다.강경민 기자