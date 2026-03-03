조혜련, 6개월에 7kg 뺀 식단 공개 “이 ‘2가지’ 끊었다”

이미지 확대 사진=조혜련 인스타그램 캡처

개그우먼 조혜련이 다이어트 식단을 공개했다.지난달 28일 조혜련은 자신의 인스타그램에 “다들 제가 예뻐졌다고 어떻게 한 거냐고 물어봐서 정리해 본다”며 “일단 작년 8월에 저는 61kg였는데 지금은 53.8kg으로 7.2kg이 빠졌다”고 감량 근황을 전했다.연극 무대에 오르기 위해 다이어트를 시작했다는 조혜련은 철저한 식단을 지키고 틈날 때마다 운동을 했다. 그는 “매일 아침, 밥 대신 생식 한 포를 두유에 타 먹고 좋아하던 밀가루를 끊었다”며 “밥도 현미로 조금만, 기름기 잘잘 흐르는 흰쌀밥을 돌멩이 보듯 봤다”고 밝혔다.이어 “고기는 꼭 먹으려고 했고 두부, 채소, 삶은 달걀, 방울토마토, 파프리카, 오이 등을 싸 가지고 다니면서 군것질 대신 먹었다”며 “시간 날 때마다 제자리뛰기, 스쿼트, 런지를 했다”고 다이어트 비법을 전했다. 또 “되도록이면 7~8시간 자려고 한다”며 수면의 중요성도 강조했다.조혜련이 6개월 만에 7.2kg 감량에 성공한 다이어트 비법에 대해 알아보자.조혜련은 흰쌀밥과 밀가루 음식부터 줄였다고 밝혔다. 흰쌀, 빵, 면류 등 정제 탄수화물은 혈당을 빠르게 올려 인슐린 분비를 촉진하고, 이는 체지방 축적으로 이어질 수 있다. 대신 현미처럼 도정이 덜 된 곡물을 소량 섭취하면 포만감이 오래가 과식을 막는 데 도움이 된다.그는 “고기는 꼭 먹으려고 했다”고 말할 만큼 단백질 섭취를 챙겼다. 단백질은 근육량 유지에 필수적이며 감량 과정에서 기초대사량이 떨어지는 것을 방지하는 역할을 한다. 두부, 삶은 달걀 등 비교적 지방이 적은 단백질 식품을 함께 섭취한 점도 눈에 띈다.또 방울토마토, 오이, 파프리카 등을 휴대하며 간식 대신 먹었다. 채소는 열량이 낮고 식이섬유가 풍부해 포만감을 높인다. 굶는 다이어트가 아니라 대체 식품을 준비해 폭식을 막는 전략을 택했다.식단과 운동만큼 수면도 중요하게 관리했다. 수면 부족은 식욕을 자극하는 호르몬 분비를 증가시켜 과식 위험을 높인다. 규칙적인 수면은 체중 감량뿐 아니라 전반적인 컨디션 유지에도 영향을 준다.강경민 기자