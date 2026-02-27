‘성형설’ 소유 “20㎏ 빠져 얼굴형 변한 것”…과거 사진 비교해 보니

이미지 확대 사진=유튜브 ‘소유기’, 소유 인그타그램 캡처

가수 소유가 자신을 둘러싼 성형 의혹에 대해 해명했다.소유는 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘소유기’를 통해 ‘소유가 하는 관리가 어떤 거냐고요? 모두 알려드립니다. 소유‘s 관리 Q＆A’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 최근 급격한 체중 감량 이후 온라인상에서 불거진 성형설을 언급하며 직접 해명에 나섰다.그는 “의사 선생님이 ‘왜 성형설 고소 안 하냐’고 하셨다. 한 달에 한 번 보니까 제 얼굴의 스토리를 아신다. 선생님이 추천해 주시는 걸로 관리를 받아왔다”며 성형설이 사실이 아님을 분명히 했다.체중 감량 후 날렵해진 턱선과 선명해진 이목구비에 일각에서는 성형한 것이 아니냐는 추측을 제기했다.이에 소유는 현재 몸무게가 49kg임을 밝히며 “다이어트 전 최대 몸무게 68kg였다”는 구체적인 수치를 언급했다.그는 과거 최대 몸무게를 찍었던 당시를 회상하며 “엄마랑 삿포로 여행 갔을 때 서울 돌아와서 재보니까 그 몸무게더라”며 “다들 제가 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 약 20kg 감량했다”고 고백했다.이어 “그러면 얼굴형이 변하겠나, 안 변하겠나. 변하겠지”라고 강조하며 성형 의혹을 다시 한번 일축했다.그동안 최대 몸무게가 68kg였다는 사실을 대외적으로 밝히지 않았던 이유에 대해서는 “제 자신이 너무 수치스러웠다. 충격 먹고 폭풍 감량을 시작했다”고 설명했다.강경민 기자