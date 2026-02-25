윤아, 런던의 밤 밝힌 미모 ‘시선 집중’

이미지 확대 사진=윤아 인스타그램 캡처

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아가 런던에서도 독보적인 미모를 자랑했다.윤아는 지난 23일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 한 명품 브랜드의 패션쇼에 참석했다. 이번 행사는 런던 패션위크의 주요 무대 중 하나로 세계 패션계와 미디어의 이목이 집중됐다.그는 런던에서 클래식하면서도 도시적인 분위기가 조화를 이루는 스타일을 선보였다. 부드럽게 컬이 들어간 긴 헤어에 앞머리를 내린 헤어스타일링은 러블리하면서도 세련된 분위기를 연출했다.템스강을 배경으로 포토타임에 임하는 동안 여유로운 태도와 밝은 미소로 사람들의 시선을 집중시켰다. 런던의 밤 분위기와 도시 풍경이 어우러져 윤아만의 우아하면서도 사랑스러운 매력이 극대화됐고, 현장은 마치 한 편의 화보를 보는 듯한 환상적이고 로맨틱한 분위기로 완성됐다.한편 윤아는 지난해 영화 ‘악마가 이사왔다’와 드라마 ‘폭군의 셰프’ 등에 출연하며 열연을 펼쳤다. 그는 연기 외에도 음악, 광고, MC 등 다방면에서 활동을 이어가고 있다.강경민 기자