메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

10년 전 ‘레깅스 여신’으로 불리던 여배우, 최근 레깅스 패션 근황

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강경민 기자
수정 2026-02-24 09:36
입력 2026-02-24 09:36
이미지 확대
사진=에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무영상 캡처, 하퍼스 바자 코리아 제공
사진=에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무영상 캡처, 하퍼스 바자 코리아 제공


배우 손나은이 여전한 ‘레깅스 여신’임을 입증했다.

손나은은 과거 그룹 에이핑크 활동 시절부터 레깅스 패션으로 주목받았다. 2014년 에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무 연습 영상에서 몸에 딱 붙는 레깅스를 입고 춤을 춘 모습이 화제가 되며 관련 의류가 완판되는 등 인기를 끌었다. 그는 ‘레깅스 여신’이라는 별명처럼 레깅스를 착용하고 완벽한 핏을 자랑했다.

최근 손나은은 패션 매거진 ‘하퍼스 바자 코리아’와 함께한 화보에서 꾸준한 자기관리로 완성된 여전한 레깅스 핏을 선보였다.

이번 화보는 ‘일상 속 웰니스’를 주제로 러닝부터 일상까지 이어지는 액티브 라이프스타일을 세련되게 표현했다. 화보 속 손나은은 레깅스뿐 아니라 브라운 톤의 크롭 후드, 조거 팬츠 등 액티브 웨어를 소화하며 운동으로 다져진 선명한 복근과 슬림한 허리 라인을 드러냈다.

이미지 확대
하퍼스 바자 코리아 제공
하퍼스 바자 코리아 제공


그는 매거진 인터뷰에서 과거 모습이 다시 회자되는 것에 대해 “요즘 제 옛날 모습이 다시 올라오는 경우가 있더라, (중략) 나의 과거 모습을 기억해 주시고, 예쁘게 봐주시고, 여전히 회자된다는 게 너무 신기하고 앞으로도 그랬으면 좋겠다, 너무 튀지도 않고, 그렇다고 조용하지도 않지만 나긋나긋하고 잔잔한 분위기를 가진, 그런 사람이고 싶다”고 전했다.



손나은의 화보는 하퍼스 바자 3월호에서 만나볼 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
손나은이 ‘레깅스 여신’으로 주목받게 된 계기는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기