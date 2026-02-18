김조한, ‘케데헌’ 엔딩 크레딧에 이름 오른 ‘진짜 이유’ 밝혀졌다

이미지 확대 사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 김조한이 전 세계적으로 흥행한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 엔딩 크레딧에 이름을 올린 배경을 밝혔다.케이팝 데몬 헌터스는 K팝 아이돌이 초자연적 위협으로부터 세상을 지키는 내용을 그린 작품으로 글로벌 흥행을 기록했다.그는 18일 오후 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에서 애니메이션 속 가상의 보이그룹 ‘사자보이즈’의 목소리를 찾아준 과정을 공개한다.이어 녹음 디렉팅을 할 수밖에 없었던 당시 분위기를 전하며 크레딧에 이름이 들어가게 된 경위를 설명한다.이와 함께 김조한은 유세윤이 속한 힙합 듀오 UV와 함께한 곡 ‘조한이 형’의 탄생 비하인드도 공개한다. 그는 방송에서 UV를 “내 인생의 은인”이라고 부르며 그 이유를 밝혀 관심을 모은다.특히 광고 한 편을 계기로 다시 주목받게 된 근황도 전하며, 최근 광고계에서 주목받고 있음을 알려 궁금증을 자아낸다.김조한의 음악 활동은 다채롭다. 그는 100곡이 넘는 노래에서 코러스로 참여한 이력이 있다. 베이비복스의 ‘겟 업(Get Up)’ 코러스는 듣자마자 한 번에 녹음을 끝냈고, 즉석에서 이를 시연한다.김조한의 음악 인생을 집약한 이야기는 이날 오후 10시 30분 ‘라디오스타’ 방송에서 공개된다.강경민 기자