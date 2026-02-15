메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

47살 장동민이 받은 이 시술 “귀·코·눈 뚫고 당겨…너무 아파”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-15 10:59
입력 2026-02-15 10:59
이미지 확대
사진=‘꼰대희’ 채널 캡처
사진=‘꼰대희’ 채널 캡처


개그맨 장동민이 실리프팅 시술 후 고통을 호소했다.

장동민은 14일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 나와 김대희·신봉선과 함께 과거 ‘개그콘서트’에서 선보였던 코너 ‘대화가 필요해’를 다시 한번 연기했다.

그는 신봉선 요청에 따라 얼굴을 찡그리며 연기하다가 갑작스럽게 안면 통증을 호소했다.

장동민은 “입이 안 벌어진다. 아프다”고 했으며, 다시 연기를 이어가다가 또 한 번 통증을 호소했다. 이에 김대희는 “실리프팅이 뭔데 그렇게 아파하냐”고 물었다.

이미지 확대
사진=‘꼰대희’ 채널 캡처
사진=‘꼰대희’ 채널 캡처


그는 “귀 쪽을 뚫었고 코와 눈 주변을 뚫어서 실로 쭉쭉 잡아당겼다”고 설명했다.



신봉선은 “마취 안 했냐”고 걱정했고, 장동민은 “마취가 어디 있느냐. 필요 없다. 바둑을 딱딱 두면서 다 쑤셔 넣었다”고 허세를 부려 주변의 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
장동민이 시술받은 성형 시술의 종류는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기