임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다

이미지 확대 사진=유튜브 ‘임성근 임짱TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 이후 과거 음주운전 전력과 폭행 논란으로 자숙에 들어갔던 임성근 셰프가 약 한 달 만에 직접 근황을 밝혔다.임 셰프는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “그간 잘 지내셨는지 궁금하다”며 장문의 글을 올렸다. 그는 현재 음식점 개업을 준비 중이라고 전하며 “준비가 마무리되면 부담 없이 찾아와 따뜻한 밥 한 끼를 드실 수 있도록 성심껏 준비하겠다”고 설명했다. 이어 설 명절을 앞두고 건강과 평안을 기원하는 인사도 덧붙였다.앞서 그는 지난 1월 유튜브를 통해 1990년대 후반 두 차례의 음주운전 전력과 주차 시비 과정에서 발생한 쌍방 폭행 사실을 인정하고 자필 사과문을 공개했다. 이후 온라인에서는 해당 식당 부지에 ‘매매’ 현수막이 걸렸다는 사진이 확산하며 개업 취소설이 제기되기도 했다.이번 게시글을 통해 임 셰프는 매장 오픈 준비가 계속 진행 중임을 재확인한 셈이다.그가 논란 이후 본업인 요리로 여론을 회복할 수 있을지 관심이 모이고 있다.온라인뉴스부