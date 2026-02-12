‘도깨비’ 출연 배우, 곰팡이 핀 원룸살이 공개 “세상이 팍팍”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘경혜볼래’ 캡처

드라마 ‘도깨비’로 눈도장을 찍은 배우 박경혜가 원룸살이 근황을 공개했다.박경혜는 최근 유튜브 채널 ‘경혜볼래’를 통해 경기도에서 서울 강남구 역삼동으로 이사한 일상을 전했다.그는 “33살에 첫 독립”이라며 “대부분의 활동이 강남에서 이뤄져서 역삼동으로 이사하게 됐다”고 밝혔다.경기도권에서 강남을 오가며 새벽 4시 20분에 기상하는 생활을 반복해 왔다는 그는 “피곤한 상태로 운전하는 것이 위험하다는 생각이 들었다”고 독립 이유를 설명했다.그러면서 “세상이 팍팍하다는 걸 피부로 느끼고 있다”며 집을 구하는 과정이 쉽지 않았음을 털어놨다. 역삼동 일대는 직장인과 1인 가구 수요가 몰리는 대표적인 원룸 밀집 지역으로 보증금과 월세 부담이 큰 곳으로 알려져 있다.공개된 6평 남짓한 원룸 내부는 흔히 생각하는 ‘연예인 집’의 이미지와 거리가 있었다. 전반적으로 깔끔해 보였지만, 천장 한쪽에는 곰팡이가 피어 있었고 두꺼비집 덮개는 떨어진 상태였다. 화장실 환기창 역시 제대로 닫히지 않는 모습이었다. 박경혜는 이를 담담하게 보여주며 현실 자취생의 일상을 공개했다.박경혜는 2011년 영화 ‘애드벌룬’으로 데뷔했다. 이후 영화 ‘화이: 괴물을 삼킨 아이’, ‘1987’, ‘모가디슈’, ‘핸섬가이즈’, 드라마 ‘도깨비’, ‘간 떨어지는 동거’, ‘무빙’ 등에서 활약했다.강경민 기자