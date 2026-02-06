‘둘째 임신’ 김소영♥오상진, 결혼 10주년 웨딩 화보 공개

이미지 확대 사진=김소영 인스타그램 캡처

방송인 김소영이 아나운서 출신 남편 오상진과의 결혼 10주년을 기념한 리마인드 웨딩 화보를 공개했다.김소영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 “시간이 쏜살같이 흘러, 신혼일기 커플이 어느덧 결혼 10년 차 부부가 됐다”고 적으며 여러 장의 화보 사진을 게재했다.공개된 화보 속에서 김소영은 우아한 웨딩드레스 자태를 뽐내고 있다. 오상진 역시 깔끔한 턱시도 차림으로 10년 전 새신랑의 모습이 떠오르는 멋진 모습을 연출했다.김소영은 현재 둘째를 임신 중인 상태이기에 이번 화보는 새로운 가족을 맞이하기 전 부부가 함께 걸어온 10년을 기념한다는 점에서 더욱 깊은 의미를 더했다.김소영은 “우리는 변한 게 없다고 생각했는데 눈 맞추는 사진이 생각보다 민망하더라”고 밝혔다.두 사람은 MBC 아나운서 선후배 사이로 인연을 맺어 약 2년간의 열애 끝에 2017년 4월 백년가약을 맺은 후 2019년 첫 딸 수아 양을 얻었다. 결혼 이후에는 예능 프로그램 ‘신혼일기’ 등에 출연하며 행복한 결혼 생활을 공개하기도 했다.현재 김소영은 사업가로서 활발한 활동을 이어가는 동시에 태교에 전념하고 있으며, 오상진은 각종 예능과 시사 프로그램에서 MC로 활약하며 내조와 외조를 병행하고 있다.온라인뉴스부