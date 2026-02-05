블랙핑크 지수, 가상 연애 체험…‘키스신’ 예고편에 관심 폭발

이미지 확대 넷플릭스 ‘월간남친’

그룹 블랙핑크 지수와 배우 서인국이 주연을 맡은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘월간남친’의 1차 포스터와 티저 예고편이 공개됐다.‘월간남친’은 현실 생활에 지쳐 연애와 일상 모두에서 동력을 잃은 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망을 실현해 나가는 로맨틱 코미디다.작품 제목이자 작품 속 서비스인 ‘월간남친’은 이용자가 가상 세계에서 이상적인 데이트를 체험할 수 있는 연애 구독 서비스로 설정돼 있다. 지수는 극 중 웹툰 PD ‘서미래’ 역을 맡아 바쁜 현실 속에서 연애에 지친 인물을 연기한다. 서미래는 우연히 ‘월간남친’ 디바이스를 손에 넣고 가상 세계로 입장해 비현실적으로 완벽한 남성들과 다양한 데이트를 경험하면서 잊고 지낸 감정들을 되살려 나간다.서인국은 서미래의 직장 동료이자 라이벌 웹툰 PD 박경남 역을 맡았다. 그는 사내에서 인정받는 실력자이지만, 외적으로는 무심하고 다소 이기적인 면모를 보이는 인물이다.시리즈는 총 10부작으로 현실과 가상 세계를 오가는 독특한 설정을 중심으로 전개된다.1차 포스터와 티저 예고편에서는 벚꽃이 흩날리는 봄날 캠퍼스, 키스 직전의 바닷가 등 다채로운 데이트 장면들이 공개돼 설렘을 예고했다.연출은 ‘술꾼도시여자들’, ‘손해 보기 싫어서’ 등을 통해 현실적이면서 이색적인 로맨틱 코미디를 선보인 김정식 감독이 맡았다.‘월간남친’은 오는 3월 6일 전 세계 공개를 확정했다.온라인뉴스부