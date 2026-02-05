브루노 마스, SNS에 ‘한국 기사’ 사진…“이걸 어디서 구했지?”

이미지 확대 사진=브루노 마스 인스타그램 캡처

미국 팝스타 브루노 마스가 최근 소셜미디어(SNS)에 한국 일간지 1면 사진을 공유했다.그는 4일(현지 시간) 자신의 인스타그램에 ‘K팝, 그래미의 문을 열다’라는 제목의 신문 1면 사진을 게재했다. 해당 기사에는 제68회 그래미 어워즈 오프닝 무대를 꾸민 블랙핑크 로제와 그의 모습이 담겼다.이 게시물은 해외 유명 아티스트가 국내 신문을 직접 촬영해 공유했다는 점에서 화제를 모았다.브루노 마스와 로제는 지난 1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 콜라보레이션 곡 ‘APT.’로 무대를 열었다. 이번 공연은 K팝 솔로 아티스트로서는 역사상 처음으로 그래미 메인 무대를 장식한 사례로 평가받았다.이 노래는 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 자체 최고 순위 3위까지 올랐고 상당 기간 차트에 머물렀다. 또한 다양한 글로벌 음원 스트리밍 차트에서도 상위권을 기록하며 K-팝 솔로 아티스트의 저력을 보여줬다.그래미에서 올해의 노래·올해의 레코드·베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 등 주요 부문 후보에 올랐지만 수상으로 이어지지는 못했다.브루노 마스의 게시물은 한국 음악과 아티스트를 향한 관심과 존중을 보여주며, K팝의 영향력을 다시 한 번 실감하게 한다.온라인뉴스부