“주식으로 날렸다?” 허영만, ‘타짜’로 번 100억 행방 공개

‘식객’, ‘타짜’, ‘각시탈’ 등 한국 만화사의 한 페이지를 장식해온 허영만 화백이 자신을 둘러싼 파격적인 루머에 대해 해명했다.오는 31일 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 10회에는 데뷔 53년 차 대작가 허영만이 출연해 거침없는 입담을 선보인다.이날 방송에서는 이른바 ‘타짜 100억 손실설’에 대해서도 이야기한다. 영화와 드라마로 제작되어 메가 히트를 기록한 ‘타짜’의 원작자인 만큼 당시 그가 막대한 수익을 올렸을 것이라는 추측이 난무했다.허영만은 “타짜로 번 100억을 주식으로 다 날렸다”는 세간의 소문에 대해 “소문이 이렇게 나는구나?”라며 황당함을 표하며 실제 자산 관리 방법과 일화를 최초로 해명한다.53년간 200편 이상의 작품을 그려온 대가가 밝힌 인생 철학도 눈길을 끈다. 허영만은 뜻밖에도 “만화 인생의 목표가 5등만 하자였다”고 고백해 MC들을 놀라게 했다. 1등을 향한 무한 경쟁 대신 그가 굳이 ‘5등’이라는 구체적인 목표를 설정한 특별한 이유도 밝힌다.본업인 만화가로서의 복귀 소식도 전한다. 허영만은 “송충이는 솔잎을 먹고 살아야지”라는 말로 차기작에 대한 열정을 드러내며 신작의 주제를 깜짝 스포일러 할 예정이다.사생활에 있어서는 결혼 52년 차의 여유와 파격을 동시에 보여준다. 자타공인 취미 부자인 그가 여행을 갈 때 아내에게 사전에 허락을 구하지 않고 도착한 뒤에야 알리는 ‘선조치 후보고’ 스타일임을 밝혀 웃음을 안겼다. 하지만 허영만은 “뛰는 허영만 위에 나는 아내”가 있음을 인정했다. 현재 각방 생활 중인 아내가 자신에게 말도 없이 파리로 여행을 떠난 사실을 뒤늦게 아들과의 통화를 통해 알게 된 웃지 못할 에피소드도 공개된다.허영만의 진솔한 고백과 신작에 대한 힌트가 담긴 ‘김주하의 데이앤나잇’은 오는 31일 오후 9시 40분에 방송된다.온라인뉴스부