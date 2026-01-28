주우재 “전현무 때문에 1년간 섭외 끊겨” 무슨 일 있었길래

이미지 확대 사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처

모델 출신 배우 주우재가 전현무의 조언을 따랐다가 예능계에서 외면당한 경험을 폭로한다.29일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’은 300회 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 ‘2025 KBS 연예대상’ 대상을 거머쥔 전현무가 출연해 무려 14년 만에 단독 토크쇼 게스트로 나선다.김숙은 전현무의 출연 소식에 “만나기는 쉽지만 남의 프로에 오지는 않으시는 분이다, 웬만하면 게스트를 안 하셔서 제가 개인적으로 밑 작업을 좀 했다”라며 섭외 비하인드를 공개한다. 그러나 전현무는 곧바로 “나는 가발 쓰고 김숙 자리 앉으면 되는 거냐”라고 응수하며 ‘시추 남매’ 김숙의 자리를 위협하며 시작부터 웃음을 선사했다.초반에는 전현무가 특유의 입담으로 분위기를 장악했지만, 곧 주우재가 과거를 쌓아왔던 전현무 때문에 일어난 일을 폭로했다.주우재는 “방송 입문 초창기에 현무 형이랑 예능을 했었다, 당시 현무 형이 ‘방송국에서 부르기 힘든 사람이 되어야 한다, 아무거나 나가지 마라’고 조언을 해줘서 실제로 섭외 들어온 프로그램들을 거절했는데 조금 지나니 아무도 안 부르더라, 그해에 프로그램 한 개 하고 푹 쉬었다”라고 말해 설움을 쏟아냈다.여기서 그치지 않는다. 주우재는 “나중에 이 이야기를 현무 형한테 하니까 ‘내가 언제?’라며 발뺌하더라”라고 덧붙이며 폭로의 수위를 끌어올린다.이를 듣던 홍진경은 “정작 현무는 TV 틀면 나오던데?”라고 받아쳤다. 이어 양세찬 역시 “당시 현무 형이 갓 메인 MC를 시작하는 단계였는데 패널이었던 내가 살짝 웃기면 현무 형이 조급해했다, 한 포인트라도 본인이 웃겨야 개운하게 다음 코너로 넘어가곤 했다”라고 폭로해 전현무를 진땀 나게 했다.옥탑방에서 펼치는 전현무에 대한 폭로전은 오는 29일 오후 8시 30분 ‘옥탑방의 문제아들’을 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스부