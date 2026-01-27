49세 진재영, 수준급 필라테스 실력…‘완벽 레깅스핏’

이미지 확대 사진=진재영 인스타그램 캡처

배우이자 사업가로 활동 중인 진재영이 근황을 전했다.진재영은 27일 자신의 인스타그램에 “둥둥 떠다니는 마음잡기”라는 글과 함께 운동에 매진 중인 사진을 게시했다.공개된 사진 속 진재영은 필라테스 실력을 선보이며 단단한 코어와 유연성을 뽐내고 있다. 그는 과거 한 방송을 통해 지도자 자격증까지 보유할 정도로 필라테스에 빠진 모습을 보여준 바 있다.이번에 공개된 사진에서도 기구 위에서 고난도 동작을 정확하게 수행해 감탄을 자아냈다. 1977년생으로 올해 49세인 진재영은 20대 전성기 시절과 비교해도 손색없는 탄탄한 하고 군살 없는 라인이 시선을 사로 잡는다.진재영은 현재 연예계 활동보다는 제주도에 정착해 사업가로서 제2의 인생을 살고 있다.한때 연 매출 200억 원을 기록하며 ‘쇼핑몰 업계의 신화’로 불렸던 그는 최근에는 제주에서 프라이빗 스파와 부티크숍을 운영하고 있다.온라인뉴스부