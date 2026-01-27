“너무 예뻐, 효자야” 고소영, ‘300억 건물’ 자랑하다 뭇매

이미지 확대 사진=고소영 유튜브 캡처

연예계 대표 부부 고소영과 장동건이 소유한 수백억 원대 부동산이 때아닌 논란의 중심에 섰다.지난 23일 고소영은 개인 유튜브 채널에 ‘혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자’라는 제목의 영상을 게재했다.영상 속 고소영은 세련된 차림으로 서울 용산구 한남동 거리를 산책하며 여유로운 일상을 공유했다.길을 걷던 고소영은 애정 어린 시선으로 건물을 바라보며 “우리 건물 잘 있네”라며 자신이 소유한 건물을 지칭했다. 그러면서 “너무 예뻐. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕”이라며 건물에 대한 자부심을 숨기지 않았다.그가 ‘효자’라고 지칭하며 각별한 애정을 드러낸 이 건물은 남편 장동건이 지난 2011년 약 126억 원에 매입한 지하 2층, 지상 5층 규모의 빌딩이다. 매입 당시 40억 원가량의 대출을 끼고 고가 매입 논란이 일기도 했으나, 2019년 인근에 고급 주택단지인 ‘나인원 한남’이 들어서며 상황은 반전됐다. 임대 수익과 지가가 폭등하며 현재 시세는 약 300억 원을 상회하는 것으로 추정된다. 14년 만에 약 174억 원의 시세 차익을 거둔 셈이다.하지만 영상이 공개되자 여론은 싸늘하게 식었다. 고물가와 경기 불황으로 고통받는 서민들의 정서를 고려하지 않은 ‘부의 과시’가 불편하다는 지적이 쏟아졌다.논란이 확산되자 제작진은 비판 여론을 의식한 듯 현재 해당 영상에서 건물에 대해 언급하며 인사를 건네는 장면은 삭제된 상태다.온라인뉴스부