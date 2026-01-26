가수 조정현, 딸 ‘서울대’ 합격에 감격 “고생 많았다, 울 딸”

이미지 확대 사진=조정현 페이스북 캡처

가수 조정현이 딸의 서울대학교 합격 소식을 전하며 깊은 감격을 드러냈다.조정현은 지난 25일 자신의 페이스북에 “고생 많았다 사랑하는 울 딸”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 공개된 이미지에는 ‘서울대학교 2026학년도 신입생 입학전형에 합격하신 것을 축하드립니다’라는 문구가 담긴 합격 결과 화면이 담겨 눈길을 끌었다. 모집 단위는 서울대 음악대학 국악과로 확인됐다.해당 게시물에는 입시를 묵묵히 준비해온 딸을 향한 조정현의 애정과 자부심이 고스란히 담겼다. 음악인으로서의 길을 걸어온 아버지와 전통음악을 전공해 또 다른 장르의 음악의 길을 걷게 된 딸의 행보가 이목을 끈다.앞서 조정현은 지난해 12월에도 딸의 진학 소식을 전하며 서울대학교 합격증과 함께 한국예술종합학교 합격 통지서까지 공개해 화제를 모았다. 그는 “끝까지 잘 해냈다”며 기쁨을 감추지 않았다.한편 조정현은 ‘그 아픔까지 사랑한 거야’, ‘슬픈 바다’ 등 다수의 히트곡으로 1990년대 큰 사랑을 받은 가수다.온라인뉴스부