신민아, ‘♥김우빈’과 신혼여행 사진 공개…장난기 가득

배우 신민아가 남편 김우빈과 떠난 달콤한 신혼여행지 사진을 공개했다.신민아는 26일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 스페인 현지의 정취가 물씬 풍기는 여러 장의 사진을 게재했다. 이번 게시물은 이달 초 소속사를 통해 전해진 스페인 신혼여행 소식 이후 신민아가 직접 공개한 첫 번째 근황이다.공개된 사진 속에는 스페인의 이국적인 거리를 배경으로 자유를 만끽하는 신민아의 모습이 가득 담겼다. 비록 사진 속에 남편 김우빈의 모습은 직접적으로 등장하지 않지만, 카메라를 바라보는 신민아의 더없이 자연스럽고 해맑은 표정이 카메라 너머 김우빈의 모습을 상상하게 한다.그는 현지의 한 옷 가게에서 장난기 가득한 포즈를 취하며 소탈한 매력을 발산하는가 하면, 노천식당에 앉아 귀여운 표정을 지으며 소소한 행복을 누리고 있다. 이어 바다를 배경으로 찍은 사진에서는 영화 속 한 장면 같은 로맨틱한 분위기가 느껴진다. 화장기 없는 수수한 얼굴도 눈에 띈다.두 사람은 10년 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 당시 결혼식은 연예계 시상식을 방불케 하는 하객 명단으로 화제를 모았으며, 평소 두 사람과 깊은 인연이 있는 법륜 스님이 주례를 맡아 앞날을 축복했다.온라인뉴스