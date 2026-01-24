“내가 한 말만 믿길” 박유천, 전 여친 황하나 마약 구속에 ‘발칵’

이미지 확대 박유천

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘JYJ’ 출신 박유천(39)이 옛 약혼녀 황하나(37) 관련 루머에 선을 그었다.박유천은 22일 인스타그램에 일본어로 “생각해 본 적도, 말한 적도 없는 소문이 참 많다”며 “오늘 처음 듣고 충격을 받았다. 내가 한 말만 믿어줬으면 한다”고 썼다.황하나는 남양유업 창업주 외손녀다. 최근 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 구속됐다. 경찰 조사에서 형량 감면을 위해 마약한 연예인 이름을 몇 명 언급한 것으로 전해졌다.황하나는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사선상에 올랐으나 12월 태국으로 출국했고, 캄보디아로 밀입국해 호화 생활을 이어왔다. 최근 자진 출석 의사를 밝혔고, 경찰은 지난달 24일 캄보디아 프놈펜 태초국제공항 국적기 내에서 체포했다. 현지에서 출산한 아이를 책임지기 위해 귀국을 결심했으며, 같은 날 아이 아버지도 입국했다.박유천은 2016년 성추문 사건에 휘말렸고, 2019년 황하나와 함께 필로폰 투약 혐의로 기소돼 징역 10월, 집행유예 2년을 선고 받았다. 연예계 은퇴 선언 후 1년 만에 번복, 주로 해외에서 활동 중이다. 이달 초 5년 만에 한국을 찾았는데, 민사소송 등 여러 재판에 출석하기 위함으로 알려졌다.뉴시스