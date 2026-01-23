“이상형이라더니…” 양세형, 결국 설레는 첫 만남 성사

이미지 확대 사진=MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처

양세형과 박소영 아나운서의 설레는 첫 만남이 성사된다.예능에서 밝혔던 ‘이상형’ 고백이 실제 만남으로 이어지며 기대감을 끌어올리고 있다.오는 24일 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’ 382회에서는 양세형이 복권 방송의 ‘황금 손’으로 출연해 생방송에 임하는 모습이 공개된다. 특히 MC로 진행을 맡은 박소영 아나운서를 마주한 순간부터 양세형은 평소와 다른 긴장감을 드러내며 시선을 모은다.두 사람의 인연은 지난해 말 방송으로 거슬러 올라간다. 당시 MBC 아나운서국 부장 전종환이 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 아나운서국의 일상을 공개하던 중, 박소영 아나운서가 “진행을 맡고 있는 복권 방송에 ‘황금 손’으로 출연하고 싶다”는 바람을 전한 것이 계기가 됐다. 이를 지켜보던 양세형은 박소영 아나운서를 단번에 알아보고 “되게 재미있으신 분 아니냐”며 관심을 보였다.이어 “제가 되게 좋아하는 스타일의 이상형”이라고 솔직하게 밝혀 스튜디오를 술렁이게 만들었다. 이 장면을 계기로 전종환 부장은 두 사람의 만남을 적극 추진하는 모습까지 보였다.그렇게 전종환 부장이 쏘아 올린 작은 공은 실제 만남으로 이어졌다. 이날 방송에서 양세형은 대기실을 찾아온 박소영 아나운서의 실물을 보고 수줍은 표정을 감추지 못하며 ‘성덕’ 모먼트를 보여준다.박소영 아나운서가 “로또 방송은 공정하고 투명한 게 중요하다”고 차분히 당부하는 상황에서도 양세형은 “우리 엄마도 오늘 로또 사셨는데 좀 잘 부탁드린다”며 특유의 농담을 던져 웃음을 자아낸다.본격적인 생방송이 시작되자 양세형의 긴장은 더욱 고조된다. 그는 완벽한 모습을 보여주기 위해 직전까지 대본을 반복해서 연습하며 각오를 다졌지만 막상 준비한 멘트를 말하던 중 발음이 꼬이는 예상치 못한 실수를 겪는다.한편 ‘전지적 참견 시점’은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송되며, 이번 회차에서는 예능과 현실이 교차하는 양세형의 뜻밖의 설렘 모먼트가 색다른 재미를 선사할 예정이다.온라인뉴스부