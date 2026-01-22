-27kg 풍자, 다이어트 후 ‘몰라보게 예뻐진 근황’

이미지 확대 사진=풍자 인스타그램 캡처

방송인 풍자가 최근 다이어트에 성공해 확 달라진 모습을 공개하며 화제를 모으고 있다.풍자는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 배우 선우용여와 찍은 사진을 공개하며 근황을 전했다. 사진 속 그는 최근 27kg 감량 후 몰라보게 슬림해진 비주얼로 시선을 끈다.공개된 사진에서 풍자는 선우용여와 나란히 앉아 작은 얼굴과 뚜렷해진 이목구비를 과시하며 예뻐진 모습으로 등장했다. 이전보다 선명한 ‘브이라인’ 턱선과 슬림해진 체형이 눈에 띈다.그는 선우용여의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 “열심히 빼고 있다”고 다이어트 근황을 전했다. 선우용여가 “더 예뻐졌다”고 감탄하자 풍자는 “저도 이제 시집갈 준비해야죠”라고 답해 웃음을 자아냈다.풍자는 다이어트를 선언한 이후 꾸준한 식단과 운동으로 체중 감량에 성공했다.누리꾼들은 풍자의 변화에 대해 “살이 더 빠져서 알아보기 힘들 정도”, “다이어트가 최고의 성형 같다”는 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.온라인뉴스부