“각방 쓰게 됐다” 결혼 14년차 장윤정, 도경완과 달라진 일상 고백

이미지 확대 도경완(왼쪽)과 장윤정.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 장윤정이 남편 도경완과 각방 생활을 하고 있는 현실적인 부부 일상을 솔직하게 공개했다.장윤정은 지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 영상에서 한 가구 편집숍을 방문해 평소 애정하는 가구들과 소비 철학을 소개했다. 그는 “저희 집에 있는 가구 웬만한 건 다 여기서 구매한다”며 해당 숍에 대해 소개했다.그는 가구들을 소개하며 “금액 보고 놀랄 수도 있는데 제 생각에는 큼직할수록 제대로 된 거 사는 주의”라고 말해 오래 쓰는 가구에는 아끼지 않는 투자를 드러냈다.가구를 둘러보던 중 장윤정은 소파를 가리키며 “여기서 경완씨가 자는 거다. 이걸 산 이후로 각방을 쓰게 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “여기서는 경완씨랑 하영이가 같이 잔다. 이 소파를 너무 좋아한다”며 각방 생활을 설명했다.부부 사이의 불화가 아닌 생활 패턴과 수면 습관에 맞춘 자연스러운 분리에서 비롯된 각방 생활임을 강조했다.한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 방송과 소셜미디어(SNS) 등을 통해 꾸밈없는 부부 일상과 육아 이야기를 공유하며 많은 공감을 받아왔다.온라인뉴스부