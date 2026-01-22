메뉴
“각방 쓰게 됐다” 결혼 14년차 장윤정, 도경완과 달라진 일상 고백

수정 2026-01-22 13:51
입력 2026-01-22 13:51
이미지 확대
도경완(왼쪽)과 장윤정. 뉴스1
도경완(왼쪽)과 장윤정.
가수 장윤정이 남편 도경완과 각방 생활을 하고 있는 현실적인 부부 일상을 솔직하게 공개했다.

장윤정은 지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 영상에서 한 가구 편집숍을 방문해 평소 애정하는 가구들과 소비 철학을 소개했다. 그는 “저희 집에 있는 가구 웬만한 건 다 여기서 구매한다”며 해당 숍에 대해 소개했다.

그는 가구들을 소개하며 “금액 보고 놀랄 수도 있는데 제 생각에는 큼직할수록 제대로 된 거 사는 주의”라고 말해 오래 쓰는 가구에는 아끼지 않는 투자를 드러냈다.

가구를 둘러보던 중 장윤정은 소파를 가리키며 “여기서 경완씨가 자는 거다. 이걸 산 이후로 각방을 쓰게 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “여기서는 경완씨랑 하영이가 같이 잔다. 이 소파를 너무 좋아한다”며 각방 생활을 설명했다.

부부 사이의 불화가 아닌 생활 패턴과 수면 습관에 맞춘 자연스러운 분리에서 비롯된 각방 생활임을 강조했다.

한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 방송과 소셜미디어(SNS) 등을 통해 꾸밈없는 부부 일상과 육아 이야기를 공유하며 많은 공감을 받아왔다.

온라인뉴스부
