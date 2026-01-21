30살 된 제니, 가죽 튜브톱 ‘섹시 생일 파티룩’

이미지 확대 사진=제니 인스타그램 캡처

블랙핑크의 제니가 서른 살 생일 파티 현장을 공개했다.제니는 21일 자신의 인스타그램에 영문으로 “Thank you for all the birthday wishes(생일 축하해줘서 고맙다)”는 진심 어린 감사 인사와 함께 생일 당일의 분위기를 고스란히 담은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 파격적이고 섹시한 파티룩으로 시선을 압도했다. 그는 몸매가 고스란히 드러나는 블랙 가죽 소재의 튜브톱 미니 원피스에 럭셔리한 퍼 코트를 매치해 트렌드 세터다운 아우라를 뿜어냈다.또 다른 사진에서는 대형 핑크색 풍선에 둘러싸인 채 아이처럼 환하게 웃고 있다. 제니는 지인들에 둘러싸여 화려한 3단 케이크 앞에서 두 손을 모으고 소원을 비는 등 서른 살을 맞은 생일을 만끽했다.한편 제니는 오는 29일까지 서울 종로구에 위치한 유스퀘이크에서 첫 단독 사진전인 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’(JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’)를 개최한다.이번 사진전은 그가 직접 기록해온 일상의 기록과 예술적 영감을 팬들과 공유하는 자리로, 예매 시작과 동시에 매진 사례를 기록하며 뜨거운 관심을 모았다.온라인뉴스부