테이, 태국 여행지서 “전신 3도 화상” 휠체어 입국

가수 테이가 과거 태국 여행 중 전신 화상을 입고 귀국한 충격적인 일화를 공개했다.지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 발라드 황태자 이기찬, 테이, 나윤권이 출연해 거침없는 입담을 과시했다.특히 이날 방송에서는 십수 년간 회자되었던 테이와 나윤권의 ‘특별한 관계’에 대한 진실이 밝혀졌다.나윤권은 “첫 해외여행이 태국이었는데 테이 형과 다녀왔다”며 “그때 둘이 밀월 여행을 다녀왔다는 기사도 났다”고 밝혔다.이어 “심지어 테이 형은 휠체어를 타고 입국했고, 휠체어를 내가 끌고 들어왔다”고 덧붙여 스튜디오를 폭소케 했다.이에 테이는 억울한 듯 “난 한 번도 그렇게 생각한 적 없다”고 즉각 반박해 웃음을 더했다.테이가 휠체어를 타고 입국할 수 밖에 없었던 사건의 발단은 태국의 뜨거운 태양 아래서 즐긴 요트 투어였다.나윤권은 “태국은 제일 더운 시간에는 현지인도 안 돌아다닌다고 하더라”며 “근데 저희가 요트에서 바닷바람을 맞다가 더운 줄 모르고 탈의한 채 태닝을 했다”고 설명했다.테이는 당시 상황에 대해 “바닷바람이 너무 시원해서 뜨거운 줄 몰랐다”고 회상했다. 테이는 잠이 들었는데 이후 전신 3도 화상을 입었고, 돌아오는 길에 차에서 쓰러졌다.결국 심각한 화상으로 걷기조차 힘들었던 테이는 이렇게 나윤권이 밀어주는 휠체어에 몸을 실은 채 공항에 나타나게 됐다고 설명했다.온라인뉴스부