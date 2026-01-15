‘잔나비 탈퇴’ 유영현 학폭 논란 피해자와 화해 “7년 걸렸다”

이미지 확대 유영현

밴드 ‘잔나비’가 과거 학교폭력 논란으로 팀을 떠났던 전 멤버 유영현과 관련된 사안의 경과를 전했다.잔나비는 지난 14일 공식 팬카페를 통해 “당시 모두에게 허심탄회하게 말씀드리기를 약속했다. 부단히 고심하고 노력했고, 이제는 말씀드릴 수 있는 상황이 된 것 같다”며 조심스럽게 운을 뗐다. 이번 입장 발표는 2019년 유영현의 탈퇴 이후 7년 만에 처음으로 이뤄진 상세한 경과 보고다.먼저 잔나비 측은 지난 2019년 5월 학폭 논란 당시의 상황을 설명했다. 당시 영현이 열거된 일들을 하지 않았다고 주장했지만, 학급 전체의 가해가 있었던 부분은 사실이었기에 영현 본인도 책임을 느끼고 스스로 팀을 떠났다고 밝혔다.이날 함께 공개된 피해 당사자의 편지에 따르면, 유영현은 수년간 중재자를 통해 끊임없이 진심을 전하려 노력했다. 그는 본인의 잘못을 빌 뿐만 아니라, 실제 가해를 저질렀던 당시 친구들을 일일이 직접 찾아가 사과문을 받아오는 등 적극적인 사죄의 태도를 보였다.피해자는 편지를 통해 “당시 방관자로서의 자신의 잘못과 책임을 깊이 받아들이며 긴 시간 스스로를 돌아봤다”며 “그의 진심은 단순한 사과를 넘어 한 사람의 용기이자 책임감으로 느껴졌다”고 전했다. 이어 “책임을 함께 짊어준 잔나비 멤버들에게도 감사하며, 이제는 제 삶의 다음 장으로 넘어갈 수 있게 됐다”며 용서의 마음을 표현했다.잔나비는 이 과정을 지켜봐 준 팬들에게도 고마움을 전했다. “이 글이 잔나비의 곁을 지켜주시며 많은 걸 함께 감내해야 했던 우리 팬분들의 쉽지만은 않았을 그 마음을 조금이나마 낫게 해드리기를 바란다”며 “그 분도 영현이도 잔나비도 모두 각자의 자리에서 새로운 삶을 시작할 수 있기를 진심으로 바란다”고 덧붙였다.소속사 페포니뮤직 역시 “피해 당사자분의 동의 하에 용서 과정을 공유하게 됐으며, 이를 통해 모든 당사자 뿐 아니라 잔나비도 각자의 자리에서 치유되고 앞으로 나아갈 수 있기를 바라는 마음에서 이번 입장을 전하게 됐다”고 밝혔다.한편 잔나비는 2013년 케이블 음악채널 엠넷 ‘슈퍼스타K 5’에 출연했고 이듬해인 2014년 ‘로케트’로 데뷔했다.이후 2019년 “잔나비 멤버에게 당했던 학교폭력을 밝힌다”는 글이 온라인에 올라오며 유영현이 학교 폭력 가해자로 지목됐다. 이후 유영현은 사과의 뜻을 밝히고 팀을 탈퇴했다.온라인뉴스부