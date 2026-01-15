아이돌 출신 배우 ‘학폭’ 고백 “얼굴만 빼고 때려달라 부탁”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간 15분)’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

걸그룹 포미닛 출신 배우 허가윤이 학창 시절의 겪은 학교 폭력 피해를 고백했다.허가윤은 지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간 15분)’ 강연 영상에 출연해 “지금으로 말하면 학교 폭력에 약간 휘말렸던 것 같다”며 이야기를 꺼냈다.당시 상황에 대해 허가윤은 “다른 학교 친구가 ‘내 이야기를 안 좋게 하고 다닌다’고 들었다면서 싸우고 싶다고 하더라”고 말했다. 이미 연습생 신분이었던 그는 몰려온 무리 앞에서 “무서워서 ‘나는 안 싸울 거다. 그냥 나 때려. 얼굴만 빼고 때려줘’라고 했다”고 말해 충격을 안겼다.그는 “연습생 생활을 하고 있었고 교정도 하고 있어서 맞으면 다음 날 티가 날 것 같았고, 회사에서 알면 꿈을 이루는 데 큰 문제가 생길 것 같았다”며 당시의 절박했던 심경을 전했다. 결국 그는 “머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다”며 “나는 가수가 돼야 되니까 여기서 망하면 안 된다, 이런 생각으로 맞기만 했다”고 말해 안타까움을 더했다.이어 “지금은 웃으면서 이야기하지만 그 이후로 트라우마가 돼서 혼자 다니는 것도 무서워하고 사람을 잘 못 믿게 됐다”고 털어놨다.한편 허가윤은 지난 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔했다. ‘핫이슈(Hot Issue)’, ‘이름이 뭐예요?’ 등 숱한 히트곡을 내며 2세대 대표 걸그룹으로 사랑받았다.이후 2012년 MBC 드라마 ‘빛과 그림자’를 시작으로 배우로 활동하고 있다.온라인뉴스부