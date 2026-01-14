“수익만 1조 5천억?” BTS, 4년 만에 완전체 컴백 ‘역대급 투어’

이미지 확대 방탄소년단(BTS).

빅히트 엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4년 만에 완전체로 돌아온 방탄소년단(BTS)이 엄청난 규모의 경제적 파급력을 예고하고 있다.영국 공영방송 BBC는 13일(현지시간) 보도를 통해 방탄소년단이 이번 새 월드투어로 약 10억 달러(약 1조 4767억 원)라는 천문학적인 매출을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 종전 기록인 2억 4600만 달러(약 3633억 원)의 4배가 넘는 수치다.BBC는 “방탄소년단이 2019년 이후 미국과 한국을 제외한 지역에서 공연을 열지 않았다는 점”을 강조하며, 전 세계 아미(ARMY)들의 억눌렸던 수요가 폭발하면서 티켓 전쟁이 극에 달할 것이라고 분석했다.특히 멤버들의 군 공백기로 인해 지난해 하이브의 영업이익이 37.5% 급감했던 상황에서 이번 투어는 실적을 단번에 정상화할 수 있을 것으로 전망했다.방탄소년단은 오는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범을 전격 발매하고, 4월 9일과 11~12일 고양종합운동장에서 화려한 투어의 서막을 알린다.2022년 라스베이거스 공연 이후 4년 만에 열리는 대규모 투어로, 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 팬들과 만난다.데뷔 기념일인 6월 13일 전후로는 부산 공연을 개최해 국내 팬들과 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.온라인뉴스부