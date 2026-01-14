SNS 통해 ‘깜짝 공개’…‘비혼 출산’ 사유리 “남자친구 만들었어요”

이미지 확대 방송인 사유리가 인공지능(AI)이 만들어준 ‘가상 남자친구’를 공개했다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 방송인 사유리와 그의 아들 젠. 사유리 인스타그램(@sayuriakon13) 캡처

이미지 확대 방송인 후지타 사유리와 아들 젠.

사유리 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 사유리가 인공지능(AI)이 만들어준 ‘가상 남자친구’를 공개했다.사유리는 지난 13일 자신의 소셜미디어(SNS)에 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 사유리가 한 남성과 차량 안에서 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다.마치 실제 연인처럼 다정해 보이지만 남성은 AI 기술을 통해 생성된 가상 인물이다.AI가 만든 가상 인물이지만 비주얼이 시선을 사로잡는다.사유리는 “AI가 내 남친 만들어줬다. 근데 전혀 내 스타일 아니다”라고 말해 웃음을 자아냈다.사유리는 지난 2020년 고국 일본에서 아들 젠을 출산했다는 소식을 전해 화제가 됐다.결혼하지 않은 채로 정자은행에서 정자를 기증받아 아이를 갖는 ‘비혼 임신’을 택한 것이다.당시 사유리는 서양인의 정자를 받아 젠을 낳은 것으로 알려졌다.이듬해에는 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 아들과의 일상을 공개했다.온라인뉴스부