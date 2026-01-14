‘200억원 기부’ 김장훈 “남은 재산은 ○○만원”

이미지 확대 유튜브 ‘션과 함께’ 김장훈.

가수 김장훈이 죽는 날까지 계속 기부를 이어가고 싶다는 의지를 드러냈다.김장훈은 지난 13일 가수 션의 유튜브 채널에 출연해 “일단 (목표 누적 기부액을) 2조원으로 잡고 있다”며 이같이 말했다.김장훈은 “나는 지금이 편하다. 먹는 거, 자는 거, 입는 거 불편한 게 하나도 없다. 심지어 내후년부터는 지하철도 공짜로 탈 수 있다”고 했다.이어 “난 부자였던 적도, 돈이 없었던 적도 있기 때문에 돈이라는 게 불행을 막아주긴 하지만 행복의 절대적인 기준이 아니라는 걸 확실히 알고 있다”고 설명했다.김장훈은 그동안 번 돈 대부분을 기부한 것으로 유명하다.파악된 누적 기부액은 200억원 이상이다.그는 최근 모 라디오 프로그램에서 “현재 내 자산은 보증금 3000만원과 통장에 있는 200만원이 전부”라고 밝히기도 했다.김장훈은 죽는 날까지 기부하고 싶다며 ”그 정도는 해야 결식아동 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶다“고 했다.그러면서 “그동안 돈으로 기부했다면 이제는 몸으로 하는 기부도 있고 여러 형태의 기부가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부