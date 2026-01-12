‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해

이미지 확대 가수 보아. SM엔터테인먼트 제공

가수 보아가 25년 동안 함께했던 SM엔터테인먼트를 떠난다.SM엔터테인먼트는 12일 공식입장을 통해 “보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다”라고 밝혔다.이어 “한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었다. 보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었다”라고 전했다.SM은 “비록 당사와의 전속계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 ‘아시아의 별’로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠다”라며 “아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바란다”고 했다.2000년 데뷔한 보아는 노래, 춤, 외국어 등 다양한 능력을 갖춘 만 13세 가수라는 점에서 가요계에 신선한 바람을 일으켰다.2000년 만 13세의 나이로 가요계에 데뷔한 보아는 일본에 한류 열풍을 일으킨 주역으로 꼽힌다. 보아는 ‘넘버 원’(No.1) ‘아틀란티스 소녀’(Atlantis Princess) ‘마이 스위티’(My Sweetie) ‘발렌티’(VALENTI) ‘마이 네임’(My Name) ‘걸스 온 탑’(Girls On Top) ‘온리 원’(Only One) ‘키스 마이 립스’(Kiss My Lips) ‘베터’(BETTER) 등 많은 곡으로 사랑받았다.보아는 지난 2024년 4월 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이제 계약이 끝나면 은퇴해도 되겠죠?”라는 글을 남겨 팬들 사이에서 다양한 해석을 낳은 바 있다.당시 논란이 이어지자 보아는 “제 계약은 2025년 12월 31일까지다. 그때까지는 행복하게 가수 보아로서 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스부