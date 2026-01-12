‘엄태웅♥’ 윤혜진, 46세에도 완벽한 ‘발레리나 몸매’

이미지 확대 사진=윤혜진 인스타그램 캡처

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 발레리나다운 늘씬한 각선미를 자랑했다.윤혜진은 11일 “발리밸리 때문에 죽다 살아난 엄지온 때문에 식겁하는 중…”이라는 글과 함께 자신의 사진을 올렸다.사진 속 윤혜진은 외국으로 보이는 한 카페에 줄을 서 있다. 다리가 드러나는 검은 쇼트팬츠를 입고 서 있는 그의 쭉 뻗은 탄탄한 뒤태와 각선미가 돋보인다. 1980년생인 윤혜진은 올해 46세로 40대 중반이 넘었음에도 군살없는 몸매를 자랑하고 있다.한편 윤혜진은 지난 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 같은 해 딸 엄지온을 낳았다. 윤혜진은 발레리나로서의 활동뿐만 아니라 유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’를 통해 대중과 소통하고 있다.온라인뉴스부